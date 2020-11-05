الرياض 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسعقدت لجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون اجتماعها السادس اليوم -عبر الاتصال المرئي-، برئاسة معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة عبدالرحمن محمد العويس، ومشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.وتناول الاجتماع العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وفي مقدمتها قرارات المجلس الأعلى في دورته (40) (الرياض، ديسمبر 2019) ومضامين البيان الختامي والإعلان الصادر عنه، ومن أهم هذه البنود التي جاء فيها استكمال متطلبات التنافسية العالمية، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية، وتطوير آليات العمل المشترك، ورؤية المقدمة من الأمانة العامة حول تعزيز العمل المشترك في المجال الصحي لما بعد جائحة كورونا، والتقارير المُعدة من قبلها حول جهود دول المجلس لمكافحة جائحة كورونا، وتنفيذ وتفعيل القرارات الصادرة من المجلس الأعلى في المجال الصحي، خطة عمل لجنة وزراء الصحة بدول المجلس (2021 ـ 2025)، وتنفيذ اللوائح الصحية الدولية (2005)، والأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية المعفاة من الضريبة المضافة، وتعزيز ممارسة الرياضة لدى جميع فئات المجتمع.وصدر خلال الاجتماع عدد من القرارات التي تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجال الصحي.// انتهى //15:03ت م0093