الجبيل 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسحصل برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل على اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كمركز تدريبي معتمد لبرنامج شهادة الاختصاص السعودية في الطب النفسي.وأوضح رئيس قسم الطب النفسي ببرنامج الخدمات الصحية الدكتور خالد بن علي العبادي أن اعتماد برنامج الطب النفسي لمدة 4 سنوات يهدف إلى تدريب الأطباء المقيمين في الطب النفسي خاصة والأطباء المقيمين في التخصصات الأخرى مثل طب الأسرة وطب الطوارئ وغيرها، حيث يسعى البرنامج للرقي بالمستوى المهني للطبيب من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة في الطب النفسي للأطفال واليافعين، بالإضافة إلى علاج الاضطرابات الذهنية والمزاج والقلق والإدمان.من جانبه عدّ مدير برنامج الخدمات الصحية الدكتور محمد بن حمد المقبل، هذا الاعتماد تتويجا لجهود فرق العمل في برنامج الخدمات الصحية للنهوض بمستوى جودة الرعاية الصحية المقدمة وتطوير مهارات الكوادر الوطنية السعودية في جميع التخصصات الطبية.ويأتي هذا الاعتماد لينضم للاعتمادات السابقة التي حصل عليها برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل، والمتضمنة طب الباطنة وطب الأشعة التخصصية وطب الأطفال وطب الأسرة وطب الطوارئ وطب التخدير.// انتهى //15:08ت م0095