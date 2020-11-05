بريدة 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس برنامج تعزيز الأمن الفكري بالمنطقة بمكتبه اليوم، مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة عبدالعزيز السناني، وعدداً من مسؤولي الفرع الذين قدّموا لسموه تقريراً عن مشاركتهم في برنامج تعزيز الأمن الفكري.وأثنى سموه على الجهود التوعوية والفكرية التي تبذلها وزارة الرياضة, مشيراً إلى أن الأمن الفكري من أهم ضروريات الحياة لحماية المكتسبات، طارحاً فكرة الشراكة بين إمارة المنطقة ممثلةً في مجلس شباب القصيم وفرع وزارة الرياضة للتعاون في كل مبادرات الرياضة بالمنطقة.حضر الاستقبال وكيل إمارة القصيم للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني.// انتهى //15:10ت م0097