الجبيل 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسالتقى الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي بمدينة الجبيل الصناعية اليوم , وكيل وزارة السياحة لشؤون جذب الاستثمار محمود عبد الهادي صباح , لبحث أوجه التعاون المشتركة في مجال تطوير وتنمية القطاع السياحي بمدينة الجبيل الصناعية.وتهدف الزيارة إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الخاص وبناء شركات في مدينة الجبيل الصناعيةوأوضح وكيل وزارة السياحة لشؤون جذب الاستثمار أن مدينة الجبيل الصناعية لها تاريخها العريق كمدينة رائدة في الصناعة في المملكة وعلى إثرها قامت الهيئة الملكية للجبيل وينبع ببناء المدينة وتجهيزها للصناعة. .وبين أن مدينة الجبيل الصناعية تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتقديمها كوجهة مهمة لتاريخها الصناعي العريق وجمال واجهتها البحرية ومكانتها في المنطقة كوجهه صناعية وعدد زوارها وذلك لكي تكون هنالك موائمة بين الوجهة الصناعية والسياحية حتى يتم بناء منظومة مكتملة للمدينة.من جانبه قدم مدير قطاع تطوير الاستثمار بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس أحمد نور الدين حسن عرضا تعريفيا عن الترفيه والسياحة بالجبيل الصناعية والمقومات السياحية التي تتملكها المدينة والتي اشتملت على التخطيط والتصميم الحضري المناسب للمدينة والأحياء السكانية ، وتوفير البنية التحتية المكتملة من كهرباء ومياه الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، وتوفير البنية الأساسية للسياحة من فنادق ومرافق إيواء ومواقع ترفيهية، وتوفير المنتزهات والحدائق والمسطحات الخضراء بشكل مناسب لمساحة المدينة، وتنظيم المهرجانات والفعاليات والبرامج الترفيهية .// انتهى //16:28ت م0121