ينبع 19ربيع الاول 1442هـ الموافق 05نوفمبر 2020م واستفقد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي اليوم عدداً من المشاريع الإنشائية التنموية بمدينة ينبع الصناعية، ووقف على سير العمل بها.واستمع لشرح عن سير العمل بتلك المشاريع من مدير الشئون الفنية المهندس علي الفهيدي ومهندس الهيئة الملكية بينبع ، وتضمنت جولته التفقدية مشروع إنشاء جسر تقاطع طريق الملك سلمان "المحول الشرقي" ، ومشروع ربط طريق الملك عبدالعزيز بالمحول الشرقي ومشروع إنشاء وتجهيز مبنى ومختبرات ومحطات إدارة حماية ومراقبة البيئة ومشروع تجهيز وتأهيل مستودعات برنامج الخدمات الصحية ومشروع إنشاء وتصميم محطة 11K ومشروع إنشاء وتجهيز مبنى المطبعة والتصاميم , كما تفقد سير العمل في مشروع العمائر السكنية بحي العزيزية.//انتهى //16:38ت م0123