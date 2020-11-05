المدينة المنورة 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسبحثت جامعة طيبة بالمدينة المنورة ممثلة بمعهد البحوث والاستشارات بالجامعة مع مستودع المدينة المنورة الخيري إمكانية تنفيذ البرامج والمبادرات المجتمعية التي تسهم في تنمية الوعي المجتمعي بحظ النعمة , والحد من الإسراف.ووصف عميد معهد البحوث والاستشارات بجامعة طيبة الدكتور ماجد بن علي الماجد مشروع "حفظ النعمة" , بأنه من المشاريع الرائدة بأعماله وفكرته، منوهاً بالتعاون بين المشروع والمعهد .من جهته أكد عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الدكتور سهيل شفيع ,حرص العمادة على دعم المشروع لإيصال رسالته للمجتمع من خلال تقديم برامج التدريب والتطوير والمشاركة في تنفيذ برامج تنمية الوعي المجتمعي .// انتهى//16:39ت م0124