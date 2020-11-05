الرياض 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واستقيم الجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت معرضا تشكيليا لأعمال الفنان التشكيلي فهد الحجيلان رحمه الله ، يوم الأربعاء القادم ، بمقر الغرفة التجارية بالرياض .ويتضمن المعرض عرض أعمال الفنان الحجيلان "رحمه الله" ، وكذلك أمسية ثقافية حوارية بعنوان " ويستمر الوفاء" بإدارة يوسف المحيميد ويشارك فيها الفنان التشكيلي على الرزيزا والفنان التشكيلي فهد الربيق ورئيس مجلس إدارة "جسفت" الدكتورة منال الرويشد .// انتهى //16:47ت م0127