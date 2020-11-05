ثقافي / جمعية "جسفت" تقيم معرضًا فنيًا لأعمال الفنان التشكيلي الراحل فهد الحجيلان
الخميس 1442/3/19 هـ الموافق 2020/11/05 م واس
الرياض 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واس
تقيم الجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت معرضا تشكيليا لأعمال الفنان التشكيلي فهد الحجيلان رحمه الله ، يوم الأربعاء القادم ، بمقر الغرفة التجارية بالرياض .
ويتضمن المعرض عرض أعمال الفنان الحجيلان "رحمه الله" ، وكذلك أمسية ثقافية حوارية بعنوان " ويستمر الوفاء" بإدارة يوسف المحيميد ويشارك فيها الفنان التشكيلي على الرزيزا والفنان التشكيلي فهد الربيق ورئيس مجلس إدارة "جسفت" الدكتورة منال الرويشد .
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16:47ت م
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