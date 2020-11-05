حائل 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسأقام ميدان الفروسية بمنطقة حائل أمس حفل سباقه الثالث لهذا العام على ميدان الفروسية بحائل حيث توج الجواد "صديد" بكأس الحفل للمالك محمد فهد الشمري .وأوضح مدير المركز الإعلامي بميدان الفروسية بحائل المهندس ياسر النازح أن السباق تكوّن من أربعة أشواط على مسافة 2000م, "الأول" مخصص للدرجة "لم تربح" وحقق المركز الأول فيه الجواد "يرقى سنود" للمالك رشيد عايد الهاملي, ونالت الفرس "عمارة " للمالك خميس راشد الشمري المركز الأول في الشوط الثاني" مفتوح الدرجات ", وجاءت الفرس "مسايفة" لجبر حجي البقعاوي في المركز الأول للشوط الثالث.وفي نهاية الحفل سلّم عضو مجلس إدارة ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر بن طلال الشريم الكأس للفائز بالشوط الرئيس.// انتهى //16:47ت م0128