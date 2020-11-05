الدمام 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسنظم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية اليوم، فعالية توعوية تثقيفية بداء السكري.وتناولت الفعالية أهمية فحص نسبة السكر في الدم، والتعريف بمصادر الكربوهيدرات والسكريات الصحية البديلة لمرضى السكري، وتثقيف المصابين بكيفية حقن الانسولين الذاتي باستخدام القلم الطبي، وعمل مسح تقييمي للوزن المثالي للحاضرين بقياس الوزن والطول .// انتهى //16:48ت م0129