الرياض 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسيبدأ غدًا الجمعة في محافظة جدة وعلى مدى يومين تسجيل المشاركين في النسخة الثالثة لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور ، وذلك في مركز النادر للصقور.وسيبدأ فريق نادي الصقور السعودي باستقبال الراغبين بالمشاركة في مسابقتي الملواح والمزاين من التاسعة صباحًا حتى السادسة مساء.ومن المقرر أن تنتقل عمليات التسجيل بعد ذلك، وفق ما أعلن نادي الصقور السعودي المنظم للمهرجان، إلى القصيم بمركز النايفة للصقور يومي الثامن والتاسع من نوفمبر، فيما يختتم التسجيل بأرض المهرجان في ملهم شمال مدينة الرياض خلال الفترة من 9 إلى 21 نوفمبر الجاري.// انتهى //16:54ت م0133