القدس المحتلة 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واساقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 40 مستوطنا بقيادة المتطرف يهودا غليك، وعضو "الكنيست" الإسرائيلي السابق موشيه فيغلن، اضافة الى عشرة من عناصر مخابرات الاحتلال اقتحموا "الأقصى" ونفذوا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة منه.// انتهى //17:01ت م0139