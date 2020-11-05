إسلام آباد 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واساتفقت باكستان والبوسنة والهرسك على تعزيز التعاون الثنائي في المجال الأمني وإدارة الحدود.جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية الباكستاني إعجاز شاه اليوم في مكتبه بإسلام آباد وزير الأمن البوسني سلمو شيكوتيك الذي يزور باكستان حاليًا ضمن وفد رئيس مجلس الرئاسة في البوسنة والهرسك شفيق جعفروفيتش.وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في المجالات الأمنية.// انتهى //17:05ت م0142