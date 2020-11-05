المنامة 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,441.82 نقطة بارتفاع قدره 0.70 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 624.58 نقطة بانخفاض قدره 1.47 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة ثلاثة ملايين و279 ألفًا و330 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 607 آلاف و970 دينارًا بحرينيًا نُفذت من خلال 83 صفقة.// انتهى //17:06ت م0143