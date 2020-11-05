إسلام آباد 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسالتقى رئيس مجلس الرئاسة في البوسنة والهرسك شفيق جعفروفيتش، الذي يزور باكستان حاليًا، برئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه.وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي جرى بمقر القيادة العامة في مدينة راولبندي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الدفاعية والعسكرية، والمشاريع المشتركة، إلى جانب استعراض الوضع الأمني في المنطقة.وأكد الجنرال باجوه حرص باكستان على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع البوسنة والهرسك، مشيرًا إلى أن باكستان تفتخر بعلاقة المحبة التي تربطها مع شعب البوسنة والهرسك.من جانبه أشاد جعفروفيتش بجهود باكستان المستمرة من أجل السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا عزم بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع باكستان.// انتهى //17:07ت م0144