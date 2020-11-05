أبها 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسانطلقت اليوم، أعمال المؤتمر الدولي الأول للتكنولوجيا في علم الأعصاب -عبر الاتصال المرئي- تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، الذي يحمل جملة من العناوين المتخصصة لتوفير أحدث المعلومات في مجال علم الأعصاب والذكاء الاصطناعي.وسيتناول المتحدثون في 45 جلسة علمية وندوات متعددة وورش عمل عددًا من العناوين الرئيسة أهمها التكنولوجيا الجديدة في طب الأعصاب، وتحفيز المخ، وعلاج الأعصاب وجراحة المخ وإعادة التأهيل والمراقبة عن بعد، إضافة إلى علم وظائف الأعضاء العصبية، وجراحة العمود الفقري، مع تناول متخصص لتأثير فيروس كورونا في علم الأعصاب، كما يستعرض المشاركون في جلسات المؤتمر فسيولوجيا الأعصاب عبر تخطيط كهرباء المخ في الصرع والفيزيولوجيا العصبية المعرفية ، وتكنولوجيا إعادة التأهيل وأحدث تدخلات الذكاء الاصطناعي في الدماغ.وأكد رئيس المؤتمر استشاري المخ والأعصاب الدكتور فهد القريشه أن المؤتمر يعد الأول من نوعه حيث سيتناول آخر التحديثات المتعلقة بدور التكنولوجيا في تشخيص وعلاج الأمراض العصبية في المجالات المختلفة، ويجتمع فيه خبراء مشهورين دولًيا من المملكة، وأمريكا، وبريطانيا، وإيطاليا، و روسيا، وسويسرا، والإمارات في مجال علم الأعصاب والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي عبر جلسات وورش عمل وتسجيلات حية وتسجيلات محاكاة لإظهار دور التكنولوجيا في الأمراض العصبية، وسيتبادل الحضور خبراتهم وتجاربهم على مدار ثلاثة أيام، حيث سيكون فرصة ثمينة للقاء والتواصل مع الزملاء الإقليميين والدوليين على حد سواء مع توسيع الروابط القائمة، وإنشاء اتصالات جديدة ، مهتمة بمجال علم الأعصاب.// انتهى //17:48ت م0146