القاهرة 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسأنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع جماعي للمؤشرات، مدعومة بعمليات شراء قوية من قبل المستثمرين المحليين والأجانب، قابلها عمليات بيع من قبل المستثمرين العرب.وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب بلغت 2ر1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 6 ر609 مليارات جنيه بعد تداولات كلية بلغت 9ر3 مليارات جنيه.وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 10629.29 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.39% مسجلاً 1857.19 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً نحو 0.36% لينهي التعاملات عند مستوى 2717.21 نقطة.// انتهى //17:57ت م0148