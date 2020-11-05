إسلام آباد 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسحثت باكستان والاتحاد الأوروبي جميع الأطراف الأفغانية المعنية على وقف إطلاق النار بشكل كامل ودائم وإنهاء العنف المسلح على أسس إنسانية، لتحقيق مصلحة الشعب الأفغاني وضمان الأمن الدائم في أفغانستان.جاء ذلك في البيان المشترك الصادر عن وزارة الخارجية الباكستانية اليوم في ختام اجتماع الحوار الإستراتيجي بين باكستان والاتحاد الأوروبي الذي انعقد عبر تقنية الاتصال المرئي بين وفدي الطرفين برئاسة وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي والممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.أكد البيان دعم باكستان والاتحاد الأوروبي لعملية السلام والمصالحة الأفغانية بقيادة أفغانية.// انتهى //18:00ت م0149