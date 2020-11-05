القاهرة 19 ربيع أول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسالتقى الأمين العام المساعد رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب في مصر السفير أحمد رشيد خطابي اليوم بوزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم.وأفادت الجامعة العربية في بيان اليوم، أن الوزيرة أكدت خلال اللقاء حرص الدولة على ضمان ممارسة الحقوق والحريات المخولة للمصريين المقيمين بالخارج، والأهمية الخاصة لإشراكهم في الحياة السياسية وانتخاب المؤسسات التمثيلية، بما فيها مجلس النواب لما له من صلاحيات واسعة في مجال العمل الوطني والتشريعي.وأضاف البيان أن الوزيرة استعرضت الخطوط العريضة للمقاربة التنظيمية المتبعة لتيسير عملية التصويت بالحث على تسجيل الناخبين، والتوعية بدلالات هذا الاستحقاق في ترسيخ المؤسسات الدستورية، وتقديم الشروحات الضرورية حول كيفية الاقتراع بمختلف الأساليب التقنية، وذلك بتعاون وثيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.بدوره، ثمن السفير خطابي الدور الفعال لوزارة الهجرة على صعيد متابعة تصويت الناخبين المصريين بالخارج ورعاية مصالحهم وحماية حقوقهم وتمكينهم من المشاركة على أوسع نطاق في هذه الانتخابات.// انتهى //18:04ت م0151