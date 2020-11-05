القاهرة 19 ربيع أول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسعقد المجلس العربي للطفولة والتنمية اليوم عبر الاتصال المرئي مؤتمرًا بعنوان "جائحة كورونا وحقوق الطفل: من أزمة إلى فرصة"، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للطفل، وتحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز رئيس المجلس.وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور حسن البيلاوي في تصريح اليوم، أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على التحديات الجديدة التي تواجهها قضايا الطفولة بسبب جائحة كورونا، وتعزيز الحوار حول قضايا الطفولة في العالم العربي ودور المجلس فيها، والإسهام في معالجة التحديات الحالية من خلال توفير المنصات وتعزيز التواصل العربي.// انتهى //18:06ت م0152