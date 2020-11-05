الرياض 19 ربيع الأول1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسوقعت رئاسة أمن الدولة، مع الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري " البحري"، عقداً إطارياً بهدف تقديم مختلف خدمات النقل والشحن الداخلي والخارجي البحري والجوي والبري، بحضور معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ورئيس مجلس إدارة شركة "البحري" محمد بن عبدالعزيز السرحان.وقع العقد عن رئاسة أمن الدولة وكيل رئيس أمن الدولة للشؤون المالية والخدمات المساندة صالح بن عبدالله الدباسي، فيما وقعها عن الشركة رئيسها التنفيذي المهندس عبدالله بن علي الدبيخي.وأعرب رئيس مجلس إدارة شركة البحري عن اعتزازه بهذا الاتفاقية التي تعكس مدى التزام الشركة وحرصها على التعاون الاستراتيجي مع مختلف المؤسسات والأجهزة الحكومية.// انتهى //18:49ت م0170