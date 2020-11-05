سياسي / قوات الاحتلال تهدم منزلا وتعتقل ثلاثة شبان فلسطينيين
الخميس 1442/3/19 هـ الموافق 2020/11/05 م واس
النقب 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة شبان فلسطينيين وهدمت منزلا مأهولا، عقب اقتحام قوات كبيرة من وحدة "يوآف" التابعة لما تسمى "سلطة تطوير النقب" مساكن عرب الرفايعة في قرية بير الحمام المحاذية لقرية الزرنوق، غير المعترف بها في النقب اليوم .
وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال سلموا السكان إشعار لهدم بيوتهم, مهددين بفرض غرامات مالية على السكان.
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19:37ت م
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