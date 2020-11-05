النقب 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة شبان فلسطينيين وهدمت منزلا مأهولا، عقب اقتحام قوات كبيرة من وحدة "يوآف" التابعة لما تسمى "سلطة تطوير النقب" مساكن عرب الرفايعة في قرية بير الحمام المحاذية لقرية الزرنوق، غير المعترف بها في النقب اليوم .وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال سلموا السكان إشعار لهدم بيوتهم, مهددين بفرض غرامات مالية على السكان.// انتهى //19:37ت م0179