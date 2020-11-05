رام الله 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسوثق تقرير فلسطيني شهري الانتهاكات الاسرائيلية بحق ابناء الشعب الفلسطيني خلال شهر أكتوبر الماضي.واستعرض مركز عبدالله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، في تقريره الشهري استشهاد مواطنين فلسطينيين وإصابة 100 بجروح مختلفة، واعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي 450 آخرين.وأوضح التقرير ارتقاء شهيدان على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية خلال الشهر الماضي، فيما اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي نحو 450 مواطنا في جميع الأراضي الفلسطينية من بينهم 14 تم اعتقالهم على حدود قطاع غزة، بينما قام جيش الاحتلال بإصابة وجرح نحو 100 مواطن فلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، نتيجة قمعه لهم أثناء تصديهم لممارساته القمعية، إضافة إلى إصابة المئات بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه جيش الاحتلال على المشاركين بالمسيرات السلمية.واشار التقرير إلى مصادقة سلطات الاحتلال في منتصف الشهر الماضي على نحو 5400 وحدة استيطانية، وتمت المصادقة على مخططين الأول يتضمن بناء 3212 وحدة، والثاني 2166 وحدة، في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس، ضمن الأراضي المحتلة عام 1967.ومن بين الوحدات المصادق عليها 2929 وحدة استيطانية ستقام في مستوطنة "بيتار عيليت" المقامة على أراضي جنوب بيت لحم و952 أخرى في حي جديد في مستوطنة "هار جيلو" المقامة على أراضي القدس المحتلة و346 في مستوطنة "بيت إيل" و560 في مستوطنة "غيلو" المقامة جنوب القدس المحتلة.كما صادقت سلطات الاحتلال على تنفيذ إقامة جسر هوائي معلق، يربط بين حي وادي الربابة، باتجاه الشارع الموصل إلى باب المغاربة وصولًا إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، بطول يبلغ 200 متر، وبارتفاع 30 مترًا عن سطح الأرض.وتطرق التقرير إلى هدم قوات الاحتلال خلال أكتوبر الماضي 59 منزلا ومنشأة، من بينها 22 منزلا ومسكنا، و37 منشأة ما بين زراعية وتجارية وخدمية.ورصد التقرير استيلاء سلطات الاحتلال على نحو 11 ألف دونم في الأغوار الفلسطينية لصالح "المحميات الطبيعية" حيث أعلن الاحتلال استيلائه على 11200 دونم لصالح 3 محميات طبيعية في الأغوار.// انتهى //19:42ت م0181