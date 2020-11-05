سياسي / الوزير المغربي المكلف بإدارة الدفاع الوطني يلتقي في الرباط بوزير القوات المسلحة البريطانية
الخميس 1442/3/19 هـ الموافق 2020/11/05 م واس
الرباط 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واس
التقى الوزير المغربي المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي اليوم بالرباط، بوزير الدولة للقوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي، الذي يزور المغرب حاليًا .
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير علاقات التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، إضافةً إلى مناقشة الوضع الأمني الإقليمي، لاسيما منطقة البحر الأبيض المتوسط ومنطقة الساحل والصحراء.
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19:43ت م
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