الرباط 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسالتقى الوزير المغربي المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي اليوم بالرباط، بوزير الدولة للقوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي، الذي يزور المغرب حاليًا .وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير علاقات التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، إضافةً إلى مناقشة الوضع الأمني الإقليمي، لاسيما منطقة البحر الأبيض المتوسط ومنطقة الساحل والصحراء.// انتهى //19:43ت م0182