سياسي / إيقاف أكثر من مئة مهاجر غير شرعي في زامبيا
الخميس 1442/3/19 هـ الموافق 2020/11/05 م واس
لوساكا 19 ربيع الأول 1442ت هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واس
أوقفت السلطات الزامبية 102 مهاجر غير شرعي، من جنسيات أفريقية مختلفة، في عمليات متفرقة في عدد من محافظات البلاد.
وأفادت وزارة الهجرة الزامبية، في بيان لها، أنه تم إلقاء القبض على المجموعة المهاجرة في أماكن متفرقة، شملت العاصمة لوساكا وعدد من المحافظات الأخرى في البلاد.
وأضافت أنه تم إيقافهم بتهم تتعلق بممارسة التجارة غير المشروعة، والدخول إلى البلاد بطريقة غير شرعية، مشيرة إلى ترحيل 34 مهاجرًا غير شرعي آخر من البلاد .
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19:48ت م
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