لوساكا 19 ربيع الأول 1442ت هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسأوقفت السلطات الزامبية 102 مهاجر غير شرعي، من جنسيات أفريقية مختلفة، في عمليات متفرقة في عدد من محافظات البلاد.وأفادت وزارة الهجرة الزامبية، في بيان لها، أنه تم إلقاء القبض على المجموعة المهاجرة في أماكن متفرقة، شملت العاصمة لوساكا وعدد من المحافظات الأخرى في البلاد.وأضافت أنه تم إيقافهم بتهم تتعلق بممارسة التجارة غير المشروعة، والدخول إلى البلاد بطريقة غير شرعية، مشيرة إلى ترحيل 34 مهاجرًا غير شرعي آخر من البلاد .// انتهى //19:48ت م0187