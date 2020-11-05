‎الباحة 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسوقعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالباحة “أكناف” اليوم, اتفاقية تعاون مع بلدية محافظة بني حسن، بهدف تحقيق التكامل بين الجمعيات الخيرية والقطاع الحكومي.وتضمنت الاتفاقية تبادل الخدمات الاستشارية بين الطرفين، وتقديم الخدمات للمستفيدين من برامج الجمعية، وإقامة البرامج والأنشطة والفعاليات التوعوية المشتركة, وإبراز هذه الجهود إعلامياً.وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية سعيد بن احمد الغامدي أن هذه الاتفاقية ستسهم في دعم برامج الجمعية.// انتهى//19:50ت م0189