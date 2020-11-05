ينبع 19ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسالتقى رئيس غرفة ينبع مراد علي العروي، بالرئيس التنفيذي لمركز التنمية الاقتصادية بإمارة المدينة المنورة محمد بن سند اليوسف, ومدير شركة (CMACGM) ومسؤوليها.وجرى خلال اللقاء استعراض الخدمات التي تقدمها شركة (CMACGM)، بوصفها المشغل للخط الملاحي للحاويات الذي يربط ميناء الملك فهد الصناعي بينبع بدول شرق إفريقيا، لاسيما في مجالات تشغيل الموانئ والشحن البحري والخدمات اللوجستية وخدمات الدعم وأهداف ورؤية الشركة نحو تعزيز وجودها بينبع، بالإضافة إلى استعراض التحديات التي تواجه الشركة في مجال تشغيلها للخط الملاحي للحاويات.وناقش اللقاء السبل الكفيلة بتجاوز التحديات التي تواجه تشغيل الخط الملاحي، إذ اتفق المجتمعون على ضرورة وضع آلية لتقديم الدعم والمساندة، من شأنها تذليل أي عقبة قد تواجه العمل، وتقديم ما يمكن من التسهيلات الرامية إلى تنشيط تشغيل الخط الملاحي واستمراره بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.وخلص اللقاء إلى ضرورة التنسيق مع الجهات ذات الصلة، لعقد ورشة عمل تجمع الغرف التجارية مع الجهات المعنية كافة، لتوضيح مزايا التوريد عبر ميناء الملك فهد الصناعي بينبع.// انتهى //21:29ت م0199