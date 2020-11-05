الرياض 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسنظمت وزارة الشؤون البلدية والقروية اليوم، في الرياض، ورشة عمل بعنوان " التعريف بمنظومة برنامج التثقيف الصحي للعاملين في منشآت الغذاء والصحة العامة "، بمشاركة الهيئة العامة للغذاء والدواء، والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، ووزارة الصحة والشركاء في القطاع الخاص.وعرّفت الورشة في بدايتها بمنظومة برنامج التثقيف الصحي لترسيخ الرقابة الذاتية للعاملين في منشآت الغذاء والصحة العامة وتهيئتهم لاتباع الممارسات والسلوكيات الصحية ما سيكون له بالغ الأثر في رفع نسبة امتثال المنشآت بالاشتراطات الصحية وكسب ثقة ورضا المستهلك عن تقديم الخدمات وتقليل حوادث التسمم الغذائي وفرص انتقال الأمراض، فضلاً عن ما يعززه المشروع نحو الشراكة مع القطاع الخاص "خصخصة تنفيذ المشاريع الخدمية" وتوفير فرص عمل وتنمية الإيرادات.واستعرض المشاركون بالورشة، أهمية برنامج التثقيف الصحي وأهدافه والمدة الزمنية ومراحل التنفيذ والهيكل التنظيمي، والأثر المتوقع منه، بالإضافة إلى المهام المناطة بالجهات المشاركة في تنفيذه، والمنشآت المستهدفة و تجارب بعض الدول في هذا المجال، وبذلك ستكون خطوات الحصول على رخصة ممارسة العمل "الشهادة الصحية" هي (إجراء العامل للتحليل الطبي ثم التثقيف ثم الاختبار انتهاءً بإصدار الشهادة).وناقشت الورشة آلية عمل المراكز والمعاهد والأكاديميات، ومدى أهمية خدمات التثقيف الصحي المقدمة، وآلية الترخيص، والإشراف والرقابة عليها، بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وكيفية الربط مع منصة "بلدي" في الوزارة، والطرق المثلى للتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء في مجالات العمل المشتركة الخاصة بالتثقيف الصحي، لما لذلك من أهمية كبيرة، بجانب المشاركة في إعداد محتوى المادة التثقيفية الخاصة بالبرنامج واعتمادها.// انتهى //21:36ت م0200