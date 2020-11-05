القاهرة 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسالتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، برئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الذي يزور مصر حاليًا.وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، وقضية سد النهضة الإثيوبي، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الصلة بالأمن الإقليمي، وتطورات الأزمة الليبية والسورية والوضع في العراق واليمن.وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي اليوم، أنه جرى التوافق على بلورة جهد جماعي في إطار إقليمي ودولي لإقامة "منتدى للحوار" يجمع عدة أطراف من الدول الإسلامية والأوروبية وباشتراك المؤسسات الدينية من الطرفين بهدف التصدي لخطاب الكراهية والتطرف وترسيخ أسس التسامح والتعايش السلمي ونشر لغة الحوار المشترك والاحترام المتبادل.//انتهى//21:48ت م0202