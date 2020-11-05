إسلام آباد 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسالتقى الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي في إسلام آباد اليوم، برئيس مجلس الرئاسة في البوسنة والهرسك شفيق جعفروفيتش.وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين باكستان والبوسنة وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات, كما اتفقا على استمرار البلدين في مواصلة التعاون الثنائي إزاء دعم القضايا الوطنيةبعضهما البعض.// انتهى //21:50ت م0203