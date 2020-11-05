الرياض 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسوقّع مدير عام فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي اليوم، اتفاقية تعاون مشترك مع المدير التنفيذي لجمعية المسؤولية المجتمعية سعود بن حسين السبيعي ، بحضور مساعد مدير الفرع علي القباني ، ومديرة المسؤولية الاجتماعية بالفرع نوف الدوسري.ونصت الاتفاقية التي كانت على هامش ندوة (المسؤولية المجتمعية ورؤية 2030 هدف وطموح ) ، على التعاون بين الجانبين في العديد من المجالات والبرامج والمبادرات مثل منح رخص المسؤولية المجتمعية لطلاب التعليم العالي وتقديم دورات تطويرية للفئات المستفيدة ومنسوبي الوزارة وإلحاقهم ببرنامج كرسي المسؤولية المجتمعية لتحقيق أهداف مجال التنمية وتمكينهم من ممارسة العمل الاجتماعي على أكمل وجه.ويهدف الطرفان من خلال هذه الاتفاقية إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 ،والتعاون المشترك في العديد من البرامج والمبادرات فيما يخدم مستفيدي الوزارة ومنسوبيها من الجنسين.// انتهى //22:18ت م0206