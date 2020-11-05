عمّان 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واستغلّب فريق الجزيرة على الحسين إربد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على إستاد عمان الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 12 للدوري الأردني لكرة القدم.بهذه النتيجة رفع الجزيرة رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمّد رصيد الحسين إربد عند 16 نقطة في المركز السادس.وفي المباراة الثانية، تعادل فريقا السلط ومعان بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم على إستاد القويسمة الدولي، ليرفع السلط رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع، ورفع معان رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع.// انتهى//23:02ت م0209