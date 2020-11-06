ينبع 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسكرمت إدارة التعليم بمحافظة ينبع اليوم, الطلاب المتميزين على مستوى المحافظة في مجالات تحدي القراءة العربي، ومسابقة اقرأ وارتق، والمشاركين المتميزين عبر منصة مدرستي من طلاب المحافظة في برامج متعددة، وذلك بحضور عدد من القيادات التعليمية.وأوضح مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي، أن التكريم ثمرة جهد لتخطيط وإصرار وصبر ومثابرة ومواظبة، لتحقيق تطلعات القيادة في صناعة رأس المال البشري الوطني الذي يمثل الثروة الحقيقية لتنمية شاملة ومستدامة، مشيرًا إلى أن الطالب المحور الحقيقي للعملية التعليمية، منوهًا بنتائج مشاركة الإدارة في العديد من المنافسات المحلية والدولية وما تحقق لها من مراكز متقدمة في شتى المجالات.فيما أكد الطلبة المكرمون أن اللحظات المميزة للتكريم ستقودهم إلى المستقبل، وستمكنهم من مواصلة مشوارهم التعليمي بنجاح.//انتهى //00:14ت م0211