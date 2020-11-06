الرياض 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسقدمت جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة أمس صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود حرم سمو أمير منطقة الرياض العضوية الفخرية، خلال اجتماع الجمعية العمومية الثالث حيث صُوت لاختيار مجلس الإدارة للدورة الثانية.وبينت رئيسة مجلس الإدارة سمها بنت سعيد الغامدي خلال كلمتها عن منح العضوية الفخرية للجمعية لصاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد حرم أمير منطقة الرياض تقديرا لدعمها المستمر ومتابعتها لجميع الإنجازات ، علاوة على كون سموها العضو المؤسس للجمعية .وأكدت في كلمتها على إنجاز الجمعية للكثير من الخدمات والبرامج والأنشطة، وتحقيقها الأهداف الإستراتيجية التي تضمنتها الرؤية، في مجال تعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية، وتمكين حياة عامرة وصحية وتنمية وتنويع الاقتصاد وزيادة معدلات التوظيف وتمكين المسؤولية الاجتماعية. واهتماها بالبناء المؤسسي وإنجاز الكثير من اللوائح والأنظمة للعمل.وأشارت إلى أنه طُبقت معايير الحوكمة وفق مؤشراتها المقررة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مجال معيار الشفافية والإفصاح ومعيار الامتثال والالتزام ومعيار السلامة المالية، إضافة إلى حصولها على منحة من مؤسسة الملك خالد في برنامج الاحتضان وإعداد إستراتيجية للجمعية بمشاركة مجلس الإدارة والفريق التنفيذي فيها، وأُقرت لثلاث سنوات من 2020 إلى 2023.وتطرقت إلى العديد من الإنجازات من برامج وأنشطة منذ العام 2016 إلى نهاية 2019م التي استهدفت 135 من الأبناء في الأسر البديلة والبيوت الاجتماعية و104 من الأمهات، و 130 برنامجاً ومشروعاً، وعقد 30 شراكة واتفاقية، وتنفيذ 130 مشاركة في المناسبات المجتمعية، وإشراك 118 من الأبناء والبنات في حملة الحج والعمرة، وكفالة 17 طالب علم، وتنفيذ 34 دورة تدريبية، وتوزيع 438 سلة رمضانية، وتقديم 12 قرضاً حسناً، وإعداد 130 لائحة ونظام.وأشادت بوصول عدد الأعضاء إلى 213 عضوا من الجنسين، و317 متطوعاً ومتطوعة، ومشاركة فريق العمل التنفيذي في الجمعية، وكذلك الدور الكبير للجان المنبثقة عن المجلس وبدعم وجهود الشركاء الداعمين والمانحين ، وكذلك مركز التنمية الاجتماعية ، شاكرة في ختام كلمتها أعضاء مجلس الإدارة السابق، وفريق العمل بقيادة المديرة التنفيذية للجمعية شيخة العتيبي.بعد ذلك عُرض فيديو تعريفي عن مسيرة جمعية كيان ، ثم عرضت المشرفة المالية وعضوة مجلس الإدارة ثريا الغامدي ،القوائم المالية للجمعية لاعتمادها، والرد على الاستفسارات حولها، بعدها قامت نائبة رئيس مجلس الإدارة نورة الفايز بالرد على استفسارات الحضور حول الميزانية، تلا ذلك التصويت لترشيح مجلس الإدارة في دورته الثانية ليتم اختيار المجلس الجديد، ثم كرمت سمها الغامدي عضوات مجلس الإدارة في دورته الأولى ومؤسسة الملك خالد والداعمين والمساهمين.// انتهى //00:14ت م0212