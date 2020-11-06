مكة المكرمة 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسكسب فريق الرائد نظيره الوحدة بنتيجة 3-2، خلال مواجهتهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة في افتتاح منافسات الجولة الرابعة "جولة لنلهم العالم بقمتنا" لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.بادر الرائد بالتسجيل بهدف مبكر عن طريق اللاعب عقيل بلغيث في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، ليضيف زميله كريم البركاوي عند الدقيقة الـ 18 الهدف الثاني، غير أن الوحدة عاد للمباراة قبل انتهاء الشوط الأول حيث سجل هدفه الأول عن طريق مهاجمه يوسف نياكاتي في الدقيقة 32، وعند الدقيقة 39 أضاف هيرناني هدف التعادل للوحدة ليتنهي شوط المباراة الأول بالتعادل الإيجابي 2-2، وبينما يتأهب الفريقان لانتهاء المباراة بالتعادل، أحرز عبدالفتاح آدم هدف الفوز للرائد عند الدقيقة 93.وبتلك النتيجة، رفع الرائد رصيده النقطي إلى 7 نقاط في المركز الـ 5 ، فيما تجمَّد رصيد الوحدة عند 3 نقاط في المركز الـ 13.// انتهى //00:14ت م0213