جيزان 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واساستطاع طلاب وطالبات تعليم جازان الفوز بالمراكز الأولى في الأولمبياد العالمي للروبوت WRO، الذي تشرف عليه وزارة التعليم، بمشاركة الإدارات التعليمية في المملكة.وحقق الطالبان إبراهيم بن أحمد رفاعي، وإياس بن علي راجح من مدرسة السويس الابتدائية بمكتب وسط جازان، على المركز الأول على مستوى المملكة في الفئة المفتوحة "الدعم الطبي" بنين، بمشرع "روبوت ناجز" ، فيما تمكنت الطالبة منى بنت عبدالهادي آل هادي من الابتدائية الثالثة والمتوسطة الثانية بصامطة من الظفر بالمركز الثالث في الفئة المفتوحة بمشروع "حارس الغابة".من جهته هنأ المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، الفائزين والفائزات وأسرهم بهذا المنجز الذي كان لهم الفضل ومعلميهم ومعلّماتهم بعد الله، إذ كان دورهم بارزاً في إضافة مزيداً من المنجزات لإدارة التعليم بالمنطقة هذا العام.وأكد أن الإدارة تحرص على إعداد طلابها المتفوقين دراسياً أو الموهوبين عليماً في هذه المنافسات، التي تسهم في تنمية مواهبهم وتحفزهم لتطوير أنفسهم، من خلال الاحتكاك مع التجارب المحلية والدولية، مقدمًا الشكر لكل من ساهم في تحقيق هذا المنجز من المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات.// انتهى //00:16ت م0214