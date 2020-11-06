القاهرة 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسشاركت مصر في أعمال الدورة الثالثة عشرة للجنة الفنية الأفريقية للدفاع والأمن والسلامة بالاتحاد الأفريقي التي عقدت عبر تقنية الفيديو كونفرانس.وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العميد أركان حرب تامر الرفاعي، في بيان اليوم، أنه جرى خلال الاجتماع اتخاذ العديد من القرارات التي تختص بالأمن والسلم الأفريقي مثل "مبادرة إسكات البنادق"، "وعقيدة عمليات الاتحاد الأفريقي لدعم السلام بالقارة".وأشار إلى ترحيب المشاركين بمقترح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإنشاء وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب تحت مظلة القوة الأفريقية الجاهزة.//انتهى//00:17ت م0215