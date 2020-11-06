جدة 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسوقّعت جمعية صناعة الفعاليات الاحترافية " غير ربحية " بجدة أمس ، مذكرة شراكة مجتمعية مع الغرفة الصناعية التجارية بمكة المكرمة ، وتهدف المذكرة إلى التعاون المثمر وتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون والعمل المشترك بما يحقق النفع والفائدة للمجتمع والعاملين في قطاع الفعاليات.ومثّل الجمعية رئيس مجلس الإدارة عبدالوهاب بغدادي ، فيما مثل غرفة مكة المكرمة الأمين العام المكلف المهندس عصمت معتوق ، وبحضور الأعضاء.ونصت المذكرة على اعتماد الجمعية كجهة مهنية استشارية لفعاليات الغرفة المتوسطة والكبرى ، وتنفيذ بعض الندوات المشتركة بين الطرفين ، في حين تقضي بنود المذكرة بتبادل المعلومات والمستندات ذات الصلة بمجالات التعاون المتفق عليها، وتقديم الاستشارات والملحوظات فيما يتعلق بصناعة الفعاليات.يذكر أن جمعية صناعة الفعاليات الاحترافية تأسست في الربع الأول من العام 2019 م ، وتُصنَّف بأنها أول جمعية مهنية سعودية من نوعها في قطاع الفعاليات بالمملكة ، وتعمل بشكل رئيس على تطوير سوق صناعة الفعاليات المحلي ، وتدريب العاملين في القطاع الخاص على التقنيات الحديثة ، وتحفيز المبادرات و الأعمال الإبداعية في قطاع صناعة الفعاليات.// انتهى //00:18ت م0216