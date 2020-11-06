الباحة 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسفعَّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة غامد الزناد بمنطقة الباحة أمس، مناشطها الوقائية والتوعوية ضمن حملة "الصلاة نور"، بحضور محافظ غامد الزناد نايف بن جمعان بن دايس.وهدفت الحملة إلى التوعية بمكانة الصلاة وفضائلها وأثرها في حياة المسلم، مستخدمة في ذلك التقنيات الحديثة في العرض عبر لوحات الطرق والمجمعات التجارية ومواقع التواصل الاجتماعي لتعزيز مكانة الصلاة في مختلف شرائح المجتمع.ومن جانبه، ثمَّن المدير العام لفرع الرئاسة العامة في منطقة الباحة منصور بن علي شراحيلي هذه الحملة المباركة التي تعنى بالركن الثاني من أركان الإسلام، المنطلقة من اهتمام ولاة أمر هذه البلاد بشعائر الإسلام وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله - ، ومنها عنايتهم بالصلاة والدعوة إليها والمحافظة عليها.// انتهى //00:23ت م0217