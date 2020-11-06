أديس أبابا 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسأقر البرلمان الإثيوبي، اليوم، فرض حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر، في محافظة تيغراي شمالي البلاد، وذلك إثر إعلانها من قبل مجلس الوزراء.ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية " إينا" بيانا عن البرلمان جاء فيه, أن إعلان حالة الطوارئ يأتي من باب المسؤولية الدستورية للحكومة في الحفاظ على سلامة وأمن البلاد ومنع الأعمال التي قد تؤدي إلى مزيد من الاضطرابات وعدم الاستقرار.وكانت إثيوبيا أمس قد بدأت عمليات عسكرية في تيغراي بعد اتهام رئيس الوزراء لحكومة الإقليم بمهاجمة القوات الاتحادية.// انتهى //00:23ت م0218