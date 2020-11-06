جيزان 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واسنظمت جامعة جازان ممثلة بوحدة العمل التطوعي اليوم ، حملة توعوية بأهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي، وذلك بمقر كلية طب الأسنان.وتضمنت الحملة التي استفاد منها أكثر من 100 سيدة ،عربة تحتوي على عيادات طبية متخصصة للفحص، وأشعة الماموقرام، وركناً تثقيفياً وتوعوياً ومنشورات توعوية بأهمية الكشف المبكر عن المرض وطرق الوقاية منه.وهدفت الحملة إلى زيادة نسبة الوعي للكشف المبكر عن السرطان والتعريف بأعراضه.// انتهى //00:23ت م0219