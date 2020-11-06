سياسي / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس بوليفيا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية
الجمعة 1442/3/20 هـ الموافق 2020/11/06 م واس
الرياض 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة السيد لويس البيرتو آرسي كاتاكورا، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في دولة بوليفيا متعددة القوميات.
وقال الملك المفدى: "يسرنا بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في دولة بوليفيا متعددة القوميات، أن نبعث لكم أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب بوليفيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار".
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