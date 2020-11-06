الرياض 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة السيد لويس البيرتو آرسي كاتاكورا، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في دولة بوليفيا متعددة القوميات.وقال سمو ولي العهد:" يسعدني بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في دولة بوليفيا متعددة القوميات، أن أُعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولشعب بوليفيا الصديق المزيد من التقدم والرقي".// انتهى //00:25ت م0222