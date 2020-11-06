أبوعريش 19ربيع الأول 1442 الموافق 5 نوفمبر 2020 م واسنفَّذ القسم النسائي بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالخشابية التابعة لمحافظة أبو عريش عن بعد اليوم، برنامجاً تدريبياً بعنوان "إدارة الأزمات ومواجهة الضغوط" بمشاركة أكثر من 100 متدربة .وتضمنت الدورة عدة محاور منها مفهوم ضغوط العمل وآثارها و كيفية التعامل معها، ومهارات إدارة الصرعات، ومصادر ضغوط العمل وأعراضها، وأساليب ومهارات مواجهة ضغوط العمل.وهدفت الدورة إلى تنمية مهارات المشاركين في تشخيص وتحديد مصادر ضغوط العمل والتعرف على أنواعها وأسبابها لزيادة قدراتهم على مواجهتها وإدارتها بفاعلية تُحقِّق أهداف العمل.//انتهى//01:03ت م0223