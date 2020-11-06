واشنطن 19 ربيع الأول 1422 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسأغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، اليوم تداولاتها على ارتفاع.وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 542.52 نقطة، أو 1.95 بالمئة، ليصل إلى 28390.18 نقطة، وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 67.01 نقطة، أو 1.95 بالمئة ليغلق عند 3510.45 نقاط.فيما سجل المؤشر ناسداك المجمع ارتفاعاً عند الإغلاق بواقع 300.15 نقطة، أو 2.59 بالمئة، ليصل إلى 11890.93 نقطة.// انتهى //01:29ت م0224