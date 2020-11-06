الرباط 19 ربيع الأول 1442 هـ موافق 05 نونبر 2020 م واسوقعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو-، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، اليوم خلال حفل افتراضي، على مذكرة تفاهم من أجل تطوير قطاع التعليم وتحسين أنظمته بدول العالم الإسلامي الأعضاء في المنظمة.وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحديد شروط التعاون بين منظمة الإيسيسكو ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة في مجال التعليم، عبر تطوير أنظمته كوسيلة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وتعزيز التبادل المعرفي، وتطوير الإحصائيات وآليات البحث والتحليل، لتقديم توجيهات لبلورة سياسات أفضل.//انتهى//02:09ت م0226