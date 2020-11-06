الرباط 19 ربيع الأول 1442 هـ موافق 05 نونبر 2020 م واسعقد ممثلو الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة الليبيين اليوم بمدينة ببوزنيقة المغربية، جلسة تشاورية في مسار إنجاح الحوار السياسي الليبي المرتقب عقده في تونس خلال الشهر الجاري.وأكد المشاركون في بيان صحفي مشترك في ختام الجلسة التشاورية، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي ناصر بوريطة، أهمية الحوار السياسي واستعداد الأطراف لدعم مجرياته وتعزيز فرص نجاحه، كما أكدوا أهمية تحمل مجلس الدولة والنواب مسؤولية المحافظة على المسار الديمقراطي، وعلى تجسيد الملكية الليبية الكاملة للعملية السياسية؛ بما يحقق الأهداف المرجوة من الحوار وعلى رأسها توحيد مؤسسات الدولة وتمكين السلطة التنفيذية من التمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية على أساس دستوري.وقدم المشاركون في الحوار شكرهم الخالص للمملكة المغربية على حسن الضيافة وما تبذله من جهود لمساعدة الليبيين على تجاوز هذه المرحلة العصيبة التي يمرون بها.وشارك في الجولة الثالثة في المغرب، ممثلون عن مجلس النواب (شرق) و المجلس الأعلى للدولة (غرب)، بعد أن بدأ هذا الحوار بين الأطراف الليبية مطلع شهر سبتمبر الأخير، وأسفر في جولته الثانية عن التوصل إلى تفاهمات شاملة بشأن المؤسسات السيادية، والتعيين في المناصب العليا، على أساس تقرها المؤسسات الدستورية في ليبيا.//انتهى//02:58ت م0230