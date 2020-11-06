الرياض 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسأشاد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان بالتعاون المثمر مع نادي الصقور السعودي، وذلك خلال زيارته أمس لمزاد نادي الصقور في ملهم.وقال الدكتور قربان: "المركز يدعم هذا المزاد الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بأرض مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، كما يدعم المركز أي أنشطة منظمة ومرخصة ولا تتعارض مع الأنظمة المحلية والدولية، ويعمل مع النادي للتوعية بشأن الاتفاقيات والأنظمة العالمية لحماية الصقور والحياة الفطرية، والتي وقعت عليها المملكة".وأضاف: "المركز سيعمل على تطوير آلية إصدار جوازات الصقور، لضمان استفادة الصقارين من هذه الخدمة بكل يسر وسهولة، وإيصال الجواز إلى مالك الصقر عبر البريد، بعد تقديم الطلب واستكمال الأوراق النظامية".فيما أكد نائب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عبدالله السحيبانيأن نادي الصقور السعودي أسس لمزاد منظم ومتميز، بعد أن كانت مزادات الصقور عشوائية.وأضاف :" في السابق لا يوجد مزادات منظمة ترصد أو توثق الصقور المطروحة في المملكة، فيما يحسب للنادي تنظيمه لسوق الصقور، وآلية البيع والشراء، وأصبح لدينا الآن معلومات وافرة من خلال المزاد عن مواقع الطرح والأعداد التقريبية للصقور التي يتم طرحها في المملكة".وجاءت زيارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، ونائبه، وعدد من المسؤولين في المركز، بعد تدشين إصدار أول جواز للصقور من خلال المركز، وهو صقر يملكه الصقار خالد بن جمعه، قام بشرائه من خلال مزاد نادي الصقور السعودي وصدر له وثيقة تسجيل طرح وهي وثيقة رسمية يصدرها نادي الصقور السعودي، وتسمح لحاملها إصدار جواز للصقر من خلال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.// انتهى //05:34ت م0234