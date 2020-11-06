سيئول 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واسأظهر تقرير اليوم الجمعة أن بنوك الاستثمار الأجنبية الرئيسية طورت توقعاتها لنمو الاقتصاد الكوري الجنوبي لعام 2020 على خلفية تزايد توقعات التعافي الاقتصادي.وأوضح تقرير صادر عن المركز الكوري للتمويل الدولي أنه اعتبارا من نهاية أكتوبر، توقعت تسعة بنوك دولية رئيسية بما يشمل باركليز وغولدمان ساكس انكماش الاقتصاد الكوري بنسبة 1.2% هذا العام، مقارنة بمتوسط توقعاتهم لانكماش بنسبة 1.4% قبل شهر.يأتي هذا التطور في ظل ارتفاع الآمال حول تعافي الاقتصاد في آسيا, وقد رفعت هذه البنوك توقعاتها للنمو الاقتصادي لستة اقتصادات آسيوية أخرى.وجاءت توقعات النمو الأخيرة أفضل من تقديرات بنك كوريا المركزي. حيث توقع البنك في آخر أغسطس انكماشا بنسبة 1.3% لعام 2020 في ظل تداعيات تفشي الفيروس، وكان هذا أكثر حدة مقارنة بتقديرات بالتراجع بنسبة 0.2% في مايو.وراجعت خمسة بنوك استثمار عالمية وهي كريدي سويس وباركليز وجي بي مورغان وسيتي و غولدمان ساكس توقعاتها للنمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية، مع احتفاظ بنوك أوف أميركا ميريل لينش وإتش إس بي سي ويو بي إس بتوقعاتها السابقة.بينما يعد بنك نومورا سكيوريتيز الياباني للاستثمار البنك الأجنبي الوحيد الذي قلل من توقعات النمو في كوريا الجنوبية لعام 2020. وقد توقعت المؤسسة اليابانية انكماش اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 0.8%، أي أسوأ من تقديراته السابقة بانكماش بنسبة 0.6%.وقال معهد ووري للأبحاث المالية، التابع لمجموعة ووري المالية القابضة إن فوز بايدن من المرجح أن يرفع النمو الاقتصادي الكوري بمقدار 0.1 إلى 0.3 نقطة مئوية.// انتهى //06:27ت م0004