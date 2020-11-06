الرياض 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :القيادة تهنئ رئيس بوليفيا.أمير الرياض يستقبل سفير نيوزلندا.فيصل بن مشعل: الأمن الفكري من أهم ضرورات الحياة لحماية المكتسبات.قيادة المملكة سبّاقة في حفظ صحة وقيمة الإنسان.أمير حائل يطالب بتطوير الخدمات والتوسع الاتصالية.فيصل بن خالد يحتفي بأسرة عفت عن قاتل ابنها.استجابة عالمية لقرار المملكة توحيد الجهود لمواجهة وباء كورونا.العدل: إنجاز 26 ألف عملية توثيـق خـلال أكتوبر.تسجيل 450 إصابة جديدة وتعافي 474 حالة.تخرج الدورة الـ 44 من طلبة معهد الجوازات.الخطيب يشدد على إعادة النظر في ترتيب آليات العمل السياحي المشترك.إطلاق مبادرة "إجادة التعليمي" في الشرقية.تدمير "درون" حوثية.بايدن يقترب من البيت الأبيض.. وترمب يتمسك بالقضاء.حال التساوي في المجمع الانتخابي.. ماذا يحدث؟وشـروط إعـادة الفـرز بعد الانتخابـات.أوروبا تعتمد الإغلاق التام لاحتواء كوفيد - 19.مصر: السجن المشدد لـ59 من عناصر الإخوان.الإرهاب الإيراني في الأحواز.. 100 عام من الإجرام.// يتبع //07:16ت م0007