وفي ملف آخر طالعتنا صحيفة "اليوم" بعنوان (الحدث الرياضي.. والرؤية العالمية ) .. الاهتمام بالـرياضة هـو أحد الأطر الـرئيسية في إستراتيجيات الـدولـة منذ مراحل الـتأسيس استدراكا من الـقيادة الحكيمة لـلأبعاد المرتبطة بهذا الـنمط وانعكاساته الإيجابية على مسيرة عطاء الـفرد، وقدرته على أن يكون عنصرا فاعلا ونافعا لمجتمعه ووطنه، إضافة للأدوار التي تنطلـق من المنافسات الـرياضية المحلية والتي وجدت الدعم اللامحدود من الدولة بما مكنها من الـتطور وتعزيز قواعدها الاحترافية بالتالي قدرتها على المنافسة الإقلـيمية والـعالمية، هـذا الـنهج الـذي يتجدد ويتبلور في هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله-، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولـي العهد نائب رئيس مجلس الـوزراء وزير الدفاع - حفظه الله-، ومع رؤية المملكة 2030 التي صنعت لـلـرياضة مفهوما مختلـفا لـتكون جزءا من حياة الـفرد، وعلـى هـذا الأساس، تم التوسع في الكثير من آفاقها سواء من تهيئة المواقع واستحداث المراكز الرياضية للنساء والرجال إضافة لتطوير مناهجها ومرافقها في المنشآت الـتعلـيمية، وعلـى الـصعيد الاحترافي تطورت وتنوعت مشاركات المملكة الـعربية الـسعودية في المناسبات الـعالمية، أيضا كانت هناك الاستضافات للفعاليات الـرياضية الـدولـية، والـتي تأتي استضافة المملكة لبطولة العالم للفورمولا 1 ، ،2021 كمثال آخر من سلسلة استضافات لمناسبات عالمية تعكس حجم الـثقة الـتي تنالـها المملـكة في هـذا الـشأن كدلـيل آخر على الـقدرات الـريادية الـتي تتمتع بها الـدولـة سواء في الـرياضة أو الاقتصاد والتعليم والأمن والأبحاث، وغيرها، وهي امتداد لمفاهيم رؤية سمو ولـي العهد الشاملة في سبيل تحقيق الجودة المتكاملـة لـلـحياة في الحاضر والمستقبل بكافة الأوجه التي تحاكي كافة متغيرات المستقبل وتستديم بمسيرة التنمية الوطنية.// يتبع //07:19ت م0009